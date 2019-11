Deslizamientos de tierra en Kenia dejan al menos 24 muertos

Al menos 24 personas murieron sepultadas el viernes por la noche en varios deslizamientos de tierra en el condado de West Pokot, noroeste de Kenia, tras días de intensas lluvias, confirmaron este viernes fuentes oficiales.

Animales, personas y viviendas enteras fueron arrastradas por lodazales en las aldeas de Nyarkulian y Parua, donde según funcionarios locales al mediodía ya se habían recuperado doce cadáveres.

Deslizamientos de tierra en West Pokot, Kenia, dejan al menos 24 muertos. (Twitter)

Según medios locales, entre los cuerpos hallados se encuentran los de siete menores, confirmó este sábado el comisionado adjunto del condado de Pokot South, Fredrick Kimanga.

Over 20 people have been buried alive in West Pokot County by a landslide that occurred on Friday night. Sondany area chief Joel Bulal confirmed that 12 people were buried alive in Nyarkulian area and 4 others in Parua area; Rescue operation underway. pic.twitter.com/mWhijgXe1P

— K24 TV (@K24Tv) November 23, 2019