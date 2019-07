Deslave de cerro en Puebla deja seis muertos

La intensa lluvia registrada anoche causó el desgajamiento de un cerro que provocó el colapso del techo de una vivienda en la junta auxiliar de Santo Tomás Chautla, Puebla, el cual dejó seis muertos, entre ellos, dos menores de edad.

Conforme al reporte preliminar, se han retirado al menos seis cuerpos; además unidades SUMA trasladaron al Hospital del Sur a dos menores rescatados. Lamentablemente, se estima que la cifra de decesos podría aumentar.

Así el deslave de Cerro en Santo Tomás Chautla, #Puebla que dejó al menú s 6 muertos y 15 heridos

De acuerdo con versiones de medios de comunicación locales, en la casa se llevaba a cabo una fiesta cuando ocurrió la tragedia.

LLUVIAS DEJAN INUNDACIONES Y DESLAVES EN TIJUANA; ACTIVAN EL PLAN DN-III

En Tijuana, Baja California, se activó el Plan de Contingencias DN-III por el temporal de lluvias.

Elementos del Ejército y Marina realizaron labores de prevención y rescate.

Hasta el momento las lluvias que iniciaron desde la tarde del miércoles han causado inundaciones en algunas avenidas de Tijuana, el aumento de arroyos, socavones, apagones eléctricos y deslave de cerros.

Francisco Vega de Lamadrid, gobernador de Baja California, dijo: “Mesa operativa instalada constantemente va a estar 24 horas y se tendrá que hacer un trabajo muy importante en estos momentos porque está lloviendo y hay un aire fuerte, pero también tendremos que seguir trabajando después que pase la lluvia porque ahí va a hacer un trabajo importante de limpia”.

Por las lluvias y vientos, el aeropuerto de Tijuana suspendió operaciones al menos cinco horas.

A través de redes sociales se pidió a los viajeros revisar el estatus de sus vuelos.

Cuadrillas de limpieza se activaron las 24 horas para limpiar vialidades y tramos carreteros por la caída de piedras y deslaves de cerros.

Las inundaciones en el Boulevard Insurgentes, Paseo de los Héroes y las vías rápidas de la ciudad de Tijuana causaron que decenas de vehículos quedaran varados.

Antonio Rosquillas, director de Protección Civil en Baja California, comentó: “Las lluvias fuertes van a continuar y van a acentuarse durante el día de hoy y hasta la tarde y no hemos bajado la guardia, daños que tengan que ver directamente con temas de protección civil no tenemos registro y por lo mismo porque no hemos tenido las lluvias tan impactantes como tal”.

Las corrientes de arroyo y deslaves de algunos cerros en las principales avenidas de Tijuana han cerrado algunas calles, piden a la población extremar precauciones para evitar que una corriente de arroyo jale un automóvil o alguna persona, hasta el momento no se registran incidentes mayores sin embargo la lluvia continuará.

Fueron habilitados albergues en los municipios de Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada, pero hasta el momento no han sido utilizados.

La alerta continuará en la zona costa de Baja California ya que el pronóstico indica que las lluvias serán intensas hasta el viernes.

