Deslave bloquea carretera Cuernavaca-Ocuilan, en Morelos

Un deslave de tierra, piedras y árboles ocasionó que durante más de diez horas permaneciera cerrada la carretera federal Cuernavaca-Ocuilan, a la altura de la comunidad de Buena Vista del Monte, en Cuernavaca, Morelos.

Debido a las lluvias registradas durante las últimas horas en la zona norte del estado, durante la madrugada, algunos automovilistas que transitaban por la carretera hacia el Estado de México, reportaron que el paso estaba completamente obstruido debido a un deslave generado por la lluvia.

Fue hasta las 8:00 horas del domingo cuando comenzaron a llegar las primeras unidades de Protección Civil estatal y municipal, quienes empezaron a valorar la situación, y posteriormente, con ayuda de los mismos pobladores, comenzaron a retirar los escombros.

Luego de varias horas de trabajo se solicitó apoyo de una máquina retro excavadora para remover las enormes piedras que obstruían la carretera.

Luego de aproximadamente 10 horas de trabajos, finalmente se logró liberar la vialidad, sin embargo, debido a que aún es latente el riesgo de otro derrumbe, la zona permanece acordonada.

LLUVIAS DEJAN INUNDACIONES Y DESLAVES EN TIJUANA; ACTIVAN EL PLAN DN-III

En Tijuana, Baja California, se activó el Plan de Contingencias DN-III por el temporal de lluvias.

Elementos del Ejército y Marina realizaron labores de prevención y rescate.

Francisco Vega de Lamadrid, gobernador de Baja California, dijo: “Mesa operativa instalada constantemente va a estar 24 horas y se tendrá que hacer un trabajo muy importante en estos momentos porque está lloviendo y hay un aire fuerte, pero también tendremos que seguir trabajando después que pase la lluvia porque ahí va a hacer un trabajo importante de limpia”.

Por las lluvias y vientos, el aeropuerto de Tijuana suspendió operaciones al menos cinco horas.

Cuadrillas de limpieza se activaron las 24 horas para limpiar vialidades y tramos carreteros por la caída de piedras y deslaves de cerros.

Las inundaciones en el Boulevard Insurgentes, Paseo de los Héroes y las vías rápidas de la ciudad de Tijuana causaron que decenas de vehículos quedaran varados.

Antonio Rosquillas, director de Protección Civil en Baja California, comentó: “Las lluvias fuertes van a continuar y van a acentuarse durante el día de hoy y hasta la tarde y no hemos bajado la guardia, daños que tengan que ver directamente con temas de protección civil no tenemos registro y por lo mismo porque no hemos tenido las lluvias tan impactantes como tal”.

Las corrientes de arroyo y deslaves de algunos cerros en las principales avenidas de Tijuana han cerrado algunas calles, piden a la población extremar precauciones para evitar que una corriente de arroyo jale un automóvil o alguna persona, hasta el momento no se registran incidentes mayores sin embargo la lluvia continuará.

Fueron habilitados albergues en los municipios de Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada, pero hasta el momento no han sido utilizados.

La alerta continuará en la zona costa de Baja California ya que el pronóstico indica que las lluvias serán intensas hasta el viernes.

Con información de Liliana Maret Martínez

LHE