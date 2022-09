Desmantelan el Hospital Inflable de Pachuca que atendía a pacientes COVID

Tras dos años y medio de atender pacientes COVID, el Hospital Inflable de Pachuca Hidalgo terminó su función y este jueves fue desmantelado y desinflado.

Por más de 30 meses el hospital de respuesta rápida, único en su tipo, recibió a decenas de pacientes afectados por el coronavirus.

Carlos Amador fue de los primeros en ingresar a unidad médica con severos problemas respiratorios y después de una larga estancia logró recuperarse.

“Ingresé al inflable en malas condiciones, pero gracias a Dios estoy aquí a las atenciones que tuve. Yo fui de los primeros porque según cuando me ingresaron al hospital general me dijeron que yo era el número 68”, dijo Carlos Amador Vazquez García, paciente de COVID.

Fue una labor incansable del personal de salud que por dos años y medio estuvieron laborando para atender a los pacientes de Covid. Con tristeza médicos y enfermeras le dijeron adiós al hospital inflable.

En una breve ceremonia la secretaria de Salud de Hidalgo oprimió el botón para dar por terminado el servicio del hospital de respuesta rápida que lentamente se fue desinflando.

“En total se dieron mil 373 hospitalizaciones, valoraciones de TRIAGE, es decir, la selección de la gravedad de los pacientes 17 mil 937 consultas, 13 mil 066 estudios de radiografía, nueve mil 606 y pacientes que requirieron algún estudio de laboratorio 10 mil 555, en eso se concentran las atenciones”, concluyó María Zorayda Robles Barrera, secretaria de Salud de Hidalgo

“Les agradezco con toda el alma porque si no hubiera sido por ellos no estuviera en estos momentos aquí porque si esta enfermedad fue muy fuerte. Me salvaron la vida”, insistió el paciente Vazquez García.