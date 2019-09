Desfile militar 2019 tuvo a jóvenes de ‘Construyendo el futuro’ porque representan la 4T, dice Alcalde

Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, justificó la participación de beneficiarios del programa ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’ en el desfile militar 2019, porque son el símbolo de la Cuarta Transformación. En entrevista para Despierta, dijo que ese apoyo saldó una deuda histórica con los jóvenes que no estudiaban o no trabajaban, no porque no quisieran, sino porque no tenían alternativas.

La funcionaria aseguró que la instrumentación del programa va bien y “seguramente en octubre” podrían alcanzar la meta de un millón de jóvenes aprendices.

Resaltó que desde enero se construye la red de tutores, conformada por empresas que dan formación y ofrecen empleo. Dijo que hay aproximadamente 156 mil centros de trabajo que reciben aprendices.

Luisa María Alcalde declaró que los jóvenes que se inscriben en este programa social deben cumplir dos requisitos: tener entre 18 y 29 años y no estudiar o trabajar, para que aprovechen “este empujón como herramientas de vida” para adquirir habilidades o competencias para incorporarse al mercado laboral o idealmente quedarse en el centro donde los capacitan.

Sobre el presupuesto del programa para jóvenes, dijo que hubo un reajuste en abril para poder alcanzar la meta de un millón de beneficiarios. Señaló que a partir de ese mes, el programa tuvo mayor crecimiento y por eso se reasignaron recursos, para ajustarlo a la realidad en el aumento de las inscripciones.

La titular de la Secretaría del Trabajo explicó que hay denuncias contra tutores que no entienden su responsabilidad y habían pedido a los beneficiarios parte de su beca. Dijo que estas empresas son investigadas y suspendidas del padrón de tutores del programa ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’.

Debe haber, dijo, evaluación mutua. Explicó que cada mes hay retroalimentación de tutores y becarios y se realizan supervisiones aleatorias en las empresas.

Sobre la presunta condición de algunos tutores de dar becas a jóvenes, pero solo si se afilian a Morena, Luis María Alcalde señaló que hay dos empresas que ya son investigadas por estos señalamientos, pero es falso que se condicione el apoyo.

Lo que sí dejamos claro es que los jóvenes tienen el derecho a capacitarse, tienen un lugar en Jóvenes Construyendo el Futuro”.

Reforma laboral

Luis María Alcalde dijo que, tras la publicación de la reforma laboral, hay más de 700 sindicatos que han modificado sus estatutos, como incorporar el voto libre y secreto para elegir dirigentes.

Además, hay tribunales especializados en materia laboral en el seno del Poder Judicial y centros de conciliación para apoyar los intereses de los trabajadores.

La titular de la STPS explicó que hay un diálogo cercano con legisladores estadounidenses sobre el compromiso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los compromisos de México en el marco del T-MEC, para modificar las condiciones de los trabajadores mexicanos y para garantizar un modelo de libertad, democracia e impartición de justicia laboral.

