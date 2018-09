Desfile 16 de septiembre: Realizan inspección en aviones

Para el desfile del 16 de septiembre, realizan inspección en los aviones turbohélice T6C Texan de la Fuerza Aérea Mexicana, que llegaron el pasado 27 de agosto a la Base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía, Estado de México.

La seguridad es primordial, por lo que especialistas en mantenimiento y electrónica llevan a cabo una inspección de cada aeronave, antes de realizar cualquier tipo de vuelo. Se revisan la cabina y la hélice.

Le checo aquí que los tornillos no se hayan aflojado porque por la misma rotación, se checa que también aquí la toma de entrada, el ducto de admisión no tenga daños, porque esto va directamente al motor, aquí entra el aire, checamos también aquí de este lado los ductos de escape, que estén bien”, dice el subteniente Miguel Rogelio Herrera, encargado de mantenimiento del Escuadrón Aéreo 204.

También se revisa que el tren de aterrizaje se encuentre en perfectas condiciones.

Se inspecciona que el timón de dirección no se encuentre obstruido.

Revisamos que tenga libre movimiento y que no lo obstruya nada o que no se escuche algún ruido al momento de checar el movimiento. También éste, aquí no lo podemos empujar porque es muy delicado, pero de aquí, checamos que esté, que tenga libre movimiento también”, explica el subteniente Miguel Rogelio Herrera.