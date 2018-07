Desfilan delegaciones indígenas en Oaxaca por Guelaguetza

Las calles del Centro Histórico de Oaxaca se llenaron nuevamente con el colorido, tradiciones y costumbres de las comunidades indígenas del estado.

Es el segundo desfile de las delegaciones indígenas, que, como cada año, llenan las calles de Oaxaca en la víspera de los lunes del cerro, en las fiestas de la Guelaguetza.

“Fabuloso, no hay palabras para describir este espectáculo que no hay en el mundo, más que en Oaxaca. El que más me agrada por mi tierra Ocotlán de Morelos y la Chinas Oaxaqueñas y sobretodo también Huautla de Jiménez”, dijo Mónica López.

Fátima integra la delegación de chinas oaxaqueñas, que representan las costumbres de la capital oaxaqueña.

Junto con su grupo realizó el recorrido por las calles del centro, donde representaron también la calenda típica de las fiestas oaxaqueñas.

“Primero que nada, ser oaxaqueña y representar la china oaxaqueña pues para es un orgullo, porque pues soy del valle, bailo el jarabe y todo eso. Nos preparamos todo el año, desde que termina este año nos seguimos preparando”, explicó Fátima Moreno López, bailarina.

En pocas horas, los asistentes pudieron deleitarse con las costumbres, de las ocho regiones de Oaxaca.

“Somos la danza de los diablos, de San Sebastián Tecomaxtlahuaca, la cual es descendiente de la danza de los moros y cristianos, somos parte fundamental de lo que son los moros y cristianos”, aseguró Martín Colores Rincón, danzante.

“Ay una fiesta de color muy bonita que todo mundo debe de venir a ver, de verdad, es una fiesta cultural que no se deben de perder”, dijo Verónica Amaro.

El desfile de las delegaciones partió del Jardín Conzatti, tomó la avenida Juárez, llegó al andador turístico y terminaron frente al teatro Macedonio Alcalá, ante el aplauso y las ovaciones de miles de personas, que así disfrutaron de las tradiciones oaxaqueñas.

Con información de Jorge Morales

HVI