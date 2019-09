Desesperado, abandona hospital en Chiapas con todo y bata porque no lo atendían

El pasado jueves, el profesor Idalberto Ríos, abandonó el Hospital de Especialidades “Vida Mejor” de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, presuntamente porque tenía más de 24 horas sin recibir medicamento.

En un video que circula en redes sociales, el maestro argumenta una larga espera y la escasez del medicamento.

El paciente dijo que los médicos y enfermeras que lo atendieron le pidieron comprar el medicamento porque no había en existencia en el Hospital.

“Como me diagnosticaron que tenía infección en el riñón, me estaban administrando una, un medicamento que no recuerdo el nombre, porque no soy muy trucho para eso, cada 12 horas, sí, y después me lo aplican cada 24 hora, pregunto otra vez y me dicen que no estaba surtida, pero que si quería yo que me lo pusieran que lo fuera yo a comprar”, narró Idalberto Ríos Ruiz, paciente que abandonó el hospital.

Tras no recibir atención don Idalberto decidió abandonar el hospital, con el suero aun colocado, con la bata médica y con un ventilador portátil.

“Yo les dije a mi familia, miren si no me suministran este medicamento me voy, y necesito el apoyo de ustedes”, dijo Idalberto Ríos Ruiz, paciente que abandonó el hospital en Chiapas.

Don Idalberto ingresó a urgencias, el pasado lunes nueve de septiembre, por un dolor agudo, estuvo hospitalizado cuatro días con el diagnóstico de una piedra en el riñón, se le realizó estudios médicos previo a una cirugía; el antibiótico que le estaban suministrando era parte de los preparativos.

“Realmente teníamos la solvencia para tratarlo de la mejor manera se desesperó, es muy normal, no es la primera vez que un paciente se desespera ante su atención actúan de muchas maneras”, expuso Jordán Castellanos Medina, director del Hospital de Especialidades Vida Mejor.

El director del Hospital dijo que no se trató de un retraso en el suministro del antibiótico por cuestiones administrativas.

“Nuestra farmacia tiene horarios de atención, en el turno nocturno generalmente es un poco más difícil. Es cuestión de esperar que se hagan estos trámites a farmacia, se piden con una hoja oficial porque hay que registrar todo lo que se consume de medicamentos entonces hay un proceso para sacarlo”, señaló Jordán Castellanos Medina, director del Hospital de Especialidades Vida Mejor.

Las autoridades del ISSTECH dijeron que las puertas del hospital están abiertas para don Idalberto, pero el paciente argumenta que ya inició una demanda ante las autoridades correspondientes.

Con información de Juan Álvarez.

