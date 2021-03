Deserción escolar, otra consecuencia de la pandemia de COVID-19

Son millones de estudiantes los que están tirando la toalla, no aguantaron seguir con las clases en línea. que no entienden, se desesperan, se deprimen. El INEGI reportó ayer que 8.8 millones son los que han abandonado la escuela por diferentes causas, todas relacionadas a la pandemia.

Hace 3 meses que Jantué dejó la escuela, su abuela, con quien vive, enfermó de COVID-19 y estuvo grave 40 días, Jantué se convirtió en su única cuidadora y a los 15 días también enfermó.

“Las dos solas, otras amiguitas me ayudaban con un plato de sopa, un huevito, frijolitos, ella en el interior conmigo, ella fue la que estuvo a mi lado y cuidándome también, por las mismas temperaturas hay delirios, miedos, yo tenía mucho miedo en las noches, ella me consolaba, increíble ya vendrán tiempos mejores”,comentó Elizabeth Montes, abuela y madre de familia.

La niña, abandonó el sexto año de primaria.

“Me dijo pégame, castígame, pero yo ya no me voy a conectar, entonces yo no puedo forzarla, le dije hija hay dos alternativas o repites el año, no va a pasar nada, ahorita lo más importante es la salud, ella dice no niego que quiero ir a la escuela, pero ya no por Internet yo no quiero en una pantalla, yo quiero con mis amigos porque con ellos corría, jugaba, es una pequeña que tiene muchas opciones en la vida y yo no puedo presionarla de otra manera”, Elizabeth Montes, abuela y madre de familia.

Jantué extraña la escuela.

“Ya no se pudo, ya no quise conectarme, antes si me conectaba y le echaba ganas, pero la dejé porque no le entendía, era mejor antes, le echaba todas las ganas, pero la dejé”, Jantué.

Pasa la mañana en casa acompañada de dos perros, extraña salir y se siente deprimida.

“O juego, o me duermo, o no hago nada, o lavo mi ropa, o no sé, hago cualquier cosa para no estudiar, la pandemia nos dejó muy aburridos, muy estresados, en depresión, muy enojados, me siento enojada, triste, aburrida”, Jantué.

Este jueves cumple 13 años y este es su único deseo.

“Que se termine la pandemia para que nos deje salir, estudiar, hacer la vida como antes”, Jantué.

Ella sueña con ser cantante,

Jantué es una de los 5.2 millones de niños y jóvenes que abandonaron la escuela mientras cursaban el ciclo escolar 2020-2021, ya sea por motivos asociados al COVID-19 o por falta de dinero, según las cifras del INEGI.

“Según cálculos de la Organización Internacional del Trabajo se estarían sumando al trabajo en el contexto de la pandemia, antes de la pandemia, teníamos otros 5 millones de niños, fundamentalmente mujeres adolescentes que ya no estaban en el sistema educativo”, Juan Martín Pérez, director ejecutivo Red por los Derechos de la Infancia en México.

El INEGI señala que la mayor deserción escolar se dio en escuelas públicas.

Organizaciones sociales alertan que al menos el 50% de los niños y jóvenes que abandonaron la escuela se insertaron al ámbito laboral en el comercio informal, talleres familiares y el campo.

Con información de Elizabeth Mávil

