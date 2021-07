Desempleo, otro remanente de la pandemia COVID en México

Uno de los efectos más ominosos de la pandemia por coronavirus ha sido la lenta recuperación del empleo; algunas personas cambiaron de giro, de actividad y negocio y otras aún siguen buscando cómo ganarse la vida con lo que saben y les gusta hacer.

“El problema ha sido la pandemia, tanto el problema de perder el empleo como también de buscarlo”, dijo Esteban Benjamin González, desempleado por la pandemia.

Esteban estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM; trabajaba en una consultoría que cerró en medio de la crisis por la pandemia.

“Eliminaron más de la mitad de la plantilla, ellos podían dar sus servicios, pero varios de los clientes que tenían cerraron, fue como un efecto de bola de nieve, donde cierran unos y al cerrar esos, le quitan la oportunidad de laborar a los demás. Era una empresa donde había madres solteras, estudiantes, había gente como yo, que habíamos terminado con maestría”, apuntó Esteban Benjamín.

Esteban cuenta que también impartía cursos de capacitación para el ingreso al Politécnico y clases particulares de español y literatura; esa entrada de dinero para sostener todos los gastos del cuarto que comparte con su madre, también se detuvo.

“Hace dos años por estas fechas era cuando más carga de trabajo podía tener, como profesor”, dijo Esteban Benjamín González.

“Actualmente existen 2.6 millones de personas desocupadas y menos de 2 millones de personas que anteriormente trabajaban, pero que no trabajan porque no pueden estar buscando trabajo, ya sea porque tienen que estar dando clases a sus hijos, ya sea porque el negocio cerró o alguna característica que no les han permitido regresar al mercado laboral”, comentó Edgar Vielma, director de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi.

Todos los días ha salido a entregar su currículum a empresas; tiene decenas de reconocimientos y constancias de estudio, pero no ha sido suficiente.

“Lo que me gustaría es que vieran esta realidad, realmente mi caso no es particular, es un caso que se repite constantemente y, sobre todo, en esta situación, dicen hay carreras que no van a tener trabajo, pero no, la situación es que las oportunidades se han cerrado. por ahí me pueden buscar, doy clases particulares”, comentó Esteban Benjamín González, desempleado por la pandemia.

