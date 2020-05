Desempleo en abril se va al doble si se consideran informales: Concanaco

El presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) advirtió que a los poco más de 555 mil empleos formales perdidos en abril, hay que sumar los que se perdieron en el sector informal, lo cual es difícil de estimar.

Tenemos que considerar que esos son los datos del IMSS, pero en un país como México donde 6 de cada 10 empleos están en la informalidad por lo menos que tener que reconocer que hay una cantidad similar en la informalidad que se están quedando sin empleos que no pueden salir a la calle a trabajar”, señaló José Manuel López Campos, presidente de Concanaco.

Ante este alto desempleo, el presidente del Comercio organizado expuso que en este momento lo que más requieren los empresarios para sostener el empleo es dar liquidez a las pequeñas y medianas empresas y diferimiento de pagos en algunas de sus obligaciones.

Si ello no ocurre, no podrán llegar al término de la contingencia y no lograrán recuperarse.

En video conferencia de prensa, el presidente de la Concanaco mostró su extrañeza de que el presidente López Obrador responsabilice a las empresas de la pérdida de empleos.

No creo que se pueda señalar como culpables a los empresarios por esta situación de la que ni somos causantes, ni la deseamos. Los gobiernos deben generar las condiciones para que las empresas se puedan desarrollar y en esta situación que estamos transitando no es algo que hayan causado los empresarios, esta es una pandemia. Se cerraron las industrias, los comercios, se cerraron los centros turísticos”, afirmó José Manuel López Campos, presidente de Concanaco.

Añadió que las empresas que han cerrado, que según cifras del IMSS suman 6 mil 689, perdieron su patrimonio y se vieron en la necesidad de cortar empleos porque ya no pudieron sostener los gastos mínimos para operar.

