Desempleo baja al 4.2% en México; 2.5 millones de personas no tienen trabajo: Inegi

En el trimestre julio-septiembre de 2021, 2 millones 500 mil personas no obtuvieron ningún tipo de trabajo en México, de acuerdo con el levantamiento de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición, que realizó el Inegi.

Con este resultado, la tasa de desempleo en ese trimestre fue de 4.2% de la Población Económicamente Activa, tasa menor que la de 5.2% obtenida en igual periodo de 2020.

Sin embargo, el nivel de desocupación aún es mayor respecto a lo que se tenía en el tercer trimestre de 2019 antes de la pandemia por covid, cuando 2.1 millones de personas se encontraban sin ningún tipo de ocupación laboral, y la tasa era de 3.7%.

Con cifras que se pueden comparar trimestralmente, la tasa de desocupación en el periodo julio-septiembre se ubicó en 4%, proporción menor en 0.2 puntos porcentuales con relación a la del trimestre inmediato anterior.

De acuerdo con la Encuesta de Inegi, al mes de septiembre de este año, un total de 55.8 millones de personas se encontraban ocupadas en alguna actividad registrada en la economía, cinco millones de personas más frente a igual trimestre de 2020.

La mayoría de las personas se ocuparon en el sector comercio, restaurantes, hoteles, en servicios profesionales, financieros y corporativos, servicios diversos, y en la industria manufacturera.

Las personas ocupadas en micronegocios aumentaron en 2.7 millones; en los pequeños establecimientos, en 793 mil, y en los grandes establecimientos en 380 mil.

La encuesta también reveló que en el trimestre julio-septiembre de 2021, 31 millones 400 mil personas se desempeñaron en el empleo informal, un aumento de 3.9 millones de personas respecto al mismo trimestre de 2020.

Las personas ocupadas en el empleo informal se desempeñan en negocios no registrados o informales, unidades económicas formales privadas y de gobierno pero que no les dan prestaciones como seguridad social, en el servicio doméstico y trabajo no protegido en la actividad agropecuaria.

