Desde la Montaña de Guerrero AMLO asegura se intensificarán programas del Bienestar en los municipios más pobres

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estuvo la tarde-noche de este viernes en la Montaña de Guerrero, en el municipio de Metlatónoc.

Ahí dijo que se intensificarán los programas del bienestar en municipios pobres del país.

“Tenemos un compromiso, una deuda con la gente humilde, con la gente pobre del país , vamos a intensificar todos los programas del bienestar para sus municipios, vamos a atender todavía más a la gente, y vamos a invertir más en la Montaña. Si se combate a la pobreza, estamos también combatiendo la delincuencia. Si le damos opción a los jóvenes, si se les da posibilidad de trabajo, de estudio, entonces ya no se verían en la necesidad de tomar el camino de las conductas anti sociales, ya no los enganchan, ya no se los llevan. La lucha con las bandas de la delincuencia es esa, quitarles el semillero, quitarles el ejército de reserva, que no se lleven a los jóvenes. Jóvenes Construyendo el Futuro es cosa de consolidarlo, las becas para los que están estudiando en el nivel superior, aquí en esta región del país, tiene que ser a todos, todo el que esté estudiando nivel universitario debe recibir una beca, para que ya empecemos. Estudiantes de bachillerato, todos tienen que recibir su beca”, aseguró Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Añadió que continuarán con el apoyo a madres solteras, con la pensión a adultos mayores, y que harán un censo para revisar que los apoyos al campo llegan a quienes lo necesitan.

Dijo que en las comunidades apartadas en lo que no se ha avanzado es en la cobertura del internet.

“Y no por falta de presupuesto, existe el recurso, pero no hay tecnología, estamos con la fibra óptica, eso es lo que nos va a permitir, y con unas transmisoras especiales que se están comprando, que vamos a colocar en todas las escuelas, en postes de luz y es que se va a garantizar el internet en todo el territorio nacional, pero no está fácil. Cuando tengamos internet en todo el territorio, se va a consolidar la transformación de México”, informó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Respecto a los servicios de salud, recordó que la sede de la Secretaría de Salud estará en Acapulco.

“Lo otro que nos falta es consolidar el sistema de salud, casi le diría al Doctor Alcocer, si Guerrero no tiene sus servicios de salud bien establecidos, si no hay buenos centros de salud, buenos hospitales, equipos médicos, especialistas, medicinas, no sirve nada. Aquí es donde quiero empezar, y en la Montaña, aquí es donde más se necesita”, agregó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

El evento inició con dos horas de retraso, el Presidente dijo que fue porque estuvo atendiendo a pobladores que se acercaban a su paso en los diferentes municipios por donde pasó.

La gobernadora del estado, Evelyn Salgado, agradeció la visita del Presidente.

“Aquí en Guerrero vamos a abrazar y a fortalecer los programas sociales, aquí en la Montaña ya se siente la mano de la Cuarta Transformación. Habrá una inversión histórica para nuestra Montaña, con esta gira vamos a iniciar esta nueva era, esta nueva etapa para la Montaña de Guerrero”, finalizó Evelyn Salgado, Gobernadora de Guerrero.

En el acto estuvieron también los secretarios de Salud, Jorge Alcocer, y de Bienestar, Javier May, así como el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, además de autoridades de los municipios de la Montaña.

Con información de Susana López

DMGS