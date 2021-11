Desde las cárceles, extorsionadores amenazan a choferes del transporte público con quemar sus unidades

Los choferes de transporte público del Estado de México no sólo sufren de constantes asaltos sino también de extorsiones.

Así comenzó una extorsión a choferes de transporte público del municipio de Nezahualcóyotl Estado de México.

Los afectados son cerca de 100 choferes de la ruta 86 que recorren Nezahualcóyotl entre el Bordo de Xochiaca y la periferia de la calzada Ignacio Zaragoza.

“Cuando estés con toda la gente tú me vas a llamar y me vas a decir: señor ya estoy con toda la gente y yo voy a hablar con todos los que no quieran cooperar. Tú nada más tienes que decirme sabes que, tal número y tal número no quieren cooperar y yo me encargo de lo demás. De que te van a brindar el apoyo por las buenas o por las malas te lo van a brindar”.