Descubren templo dedicado a Tláloc dentro de la Gran Pirámide en Teopanzolco

El pasado sismo del 19 de septiembre dejó al descubierto un templo ceremonial dedicado al dios Tláloc al interior de la Gran Pirámide en la zona arqueológica de Teopanzolco, Morelos.

Este podría ser, junto con la pirámide de Tenayuca, uno de los templos más antiguos de la zona centro del país y modelo que inspiró el Templo Mayor.

Arqueólogos del INAH informaron que, al realizar trabajos de reforzamiento del núcleo piramidal, al que el sismo hundió más de 30 centímetros, encontraron muros recubiertos de estuco, una banqueta y restos de una pilastra, elementos del templo que data de entre 1150 y 1200 después de Cristo.

Se descendió al interior de la Pirámide de Tlaloc; a una distancia de metro y medio es donde comenzaron a hacerse estos descubrimientos, la distancia final qué hay desde la punta hasta aquí es de cuatro metros.

No se le ve pintura está en muy malas condiciones por la humedad qué hay dentro. No localizamos ninguna ofrenda, no localizamos piezas arqueológicas completas. Tenemos un posible incensario completo que se está trabajando. Tenemos restos de carbón para hacer un fechamiento absoluto a través de carbono 14”, destacó Georgina Yris Bravo, arqueóloga del INAH.