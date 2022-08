Desconectan el soporte vital a la actriz Anne Heche; fue declarada con muerte cerebral el viernes

La actriz Anne Heche fue desconectada este domingo del soporte vital que la mantenía con vida, luego de que fue declarada con muerte cerebral el viernes.

Anne Heche, la actriz de cine y televisión ganadora del Emmy cuyo drástico ascenso en Hollywood en la década de 1990 contrastó con episodios de crisis personal, falleció a consecuencia de las lesiones que sufrió en un choque en el que su automóvil se incendió. Tenía 53 años.

Heche fue “desconectada pacíficamente de los aparatos de soporte vital”, dijo su portavoz Holly Baird en un comunicado el domingo por la noche.

La actriz había estado en soporte vital en un centro para quemados de Los Ángeles después de sufrir una “lesión cerebral anóxica severa”, causada por falta de oxígeno, cuando su automóvil se estrelló contra una casa el 5 de agosto, según una declaración emitida el jueves por un representante en nombre de su familia y amigos.

Fue declarada con muerte cerebral el viernes, pero se le mantuvo con vida en caso de que sus órganos pudieran ser donados, una evaluación que requería nueve días. La mayoría de los trasplantes de órganos en Estados Unidos se efectúan después de dicho análisis.

Nacida en Ohio, su familia se mudó varias veces dentro del país, y ella soportó una niñez trágica y llena de abusos. Esto la impulsó a ingresar a la actuación como una forma de escapar de su propia vida. Se mostró suficientemente prometedora, ante lo cual le ofrecieron trabajo profesional durante la secundaria y se destacó por primera vez en la telenovela “Another World” de la cadena NBC de 1987 a 1991, llevándose un premio Daytime Emmy por el papel de las mellizas Marley y Vicky, que en el programa sufren lesiones que anticiparon la de Heche: Vicky cae en coma durante meses tras un choque automovilístico.

Para fines de la década de 1990 Heche era una de las actrices más populares de Hollywood, con constantes apariciones en portadas de revistas y en películas de alto presupuesto. Tan solo en 1997, protagonizó “Donnie Brasco” con Johnny Depp y “Volcano” con Tommy Lee Jones y formó parte del elenco de la cinta “I Know What You Did Last Summer” original.

Al año siguiente, trabajó con Harrison Ford en “Six Days, Seven Nights” (“Seis días y siete noches”) y con Vince Vaughn y Joaquin Phoenix en “Return to Paradise”. También interpretó a una de las víctimas de homicidio más famosas del cine, Marion Crane de “Psycho” (“Psicosis”), en la nueva versión dirigida por Gus Van Sant del clásico de Alfred Hitchcock, y coprotagonizó la popular “Walking and Talking”.

