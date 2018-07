Descartan peligro tras revisar paquetes sospechosos en la Torre Trump de NY

La Policía de Nueva York descartó alguna situación de peligro tras evaluar varios paquetes sospechosos hallados en una jardinera de la Torre Trump, situada en Manhattan.

En un mensaje difundido en la red social Twitter, después de que fueran movilizadas varias unidades hasta el lugar, el Departamento de Policía de Nueva York indicó que “la situación en la Torre Trump ha sido evaluada” y “no hay peligro en este momento”.

The situation at Trump Tower (725 5th Ave, #Manhattan) has been assessed. There is no danger at this time.

— NYPD NEWS (@NYPDnews) 27 de julio de 2018