Descartan ingesta de drogas en estudiantes que se desmayaron en Álamo Temapache, Veracruz

La Secretaría de Salud del Estado de Veracruz ofreció una conferencia de prensa este mediodía para hablar sobre los resultados de las pruebas aplicadas a los 48 menores de la Secundaria Técnica Industrial 67, de Álamo Temapache, que el lunes presentaron diversos síntomas como dolor de cabeza, estómago, náuseas y palpitaciones.

Las autoridades descartaron la ingesta de una droga, pero no dieron una razón sobre qué provocó el malestar entre los estudiantes.

Según la Secretaría de Salud Estatal, a los 48 alumnos afectados se les practicaron exámenes generales de sangre, orina y toxicológicos para descartar el consumo de algún tipo de droga, y los resultados fueron negativos, sin embargo, siguen realizándose estudios médicos. Aún está en proceso una segunda prueba de sangre y un cultivo de copro a fin de detectar el factor que causó el brote del pasado 17 de octubre.

Se informó que un equipo de respuesta inmediata de la Secretaría de Salud Estatal, integrada por especialistas en neurología, infectología y medicina interna continuarán en Álamo hasta conocer las causas reales de la supuesta intoxicación.

De los 48 adolescentes internados en el Hospital Regional de Álamo, solo cinco, permanecían en observación hasta la tarde de este miércoles.

A pesar de los avances en la investigación los padres de familia siguen sin conocer las causas reales que provocaron la supuesta intoxicación de sus hijos.

“A mí se me hace injusto que el hospital nos esté dando largas de que no hay resultados, que todavía no es, casi casi que se están inventado esto, para mi es algo ilógico y tonto porque los niños no se van a estar inventando algo”, agregó Estefanía, madre de familia.

”Nosotros los padres de familia estamos conscientes que los niños no se intoxicaron por ingerir algún alimento en la escuela, nosotros estamos en espera de saber del resultado para ahora sí salir de nuestras dudas, porque no podemos decir una cosa que no nos consta ni culpar a nadie”, concluyó una madre.