Descarta Jesús Orta que armar a los ciudadanos sea solución

Luego de que este miércoles un militar retirado abatiera a un asaltante que intentaba robar a su hijo, el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta descartó que armar a la ciudadanía sea la solución.

Se trata de un ex militar, una persona que está capacitada para el uso de armas, una persona que está autorizada para portar arma y sobre todo una persona que al haber llevado a cabo esa acción, se entregó de manera voluntaria porque sabe, digamos, que hay una gran diferencia entre su circunstancia, saber, tener y estar consciente de su acto, a alguien que tenga un arma que ni sabe usar, que no tiene autorizado portar y que además, probablemente al cometer una situación aún en defensa propia no vaya a asumir las consecuencias de su acto”, dijo Jesús Orta, secretario de Seguridad Ciudadana.