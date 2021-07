Descarta INE fallos en sistema de ubicación de mesas receptoras para Consulta Popular 2021

La tarde de este 28 de julio, el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE), se refirió a problemas que se presentaron en la ubicación de mesas receptoras de la Consulta Popular 2021.

El consejero Ciro Murayama explicó que el sistema no falló, que se trató de casos aislados relacionados con la actualización en el sistema de georreferenciación.

“El sistema no ha fallado, se ha podido acceder y se ha podido saber la ubicación de las mesas en el caso en el que estaba en definición de esa ubicación por la junta respectiva pues no se iba a poner una dirección que no fuera la precisa, pero desde el día de ayer las más de 57 mil mesas que se van a instalar el próximo domingo están perfectamente identificables en el sistema, es decir, no hubo fallo”; declaró el consejero Murayama.