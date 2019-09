Descarta AMLO denuncias contra administraciones pasadas

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, indicó que su gobierno no es partidario de iniciar denuncias contra administraciones pasadas, sino de ver hacia adelante, pues en todo caso se tendría que juzgar primero a expresidentes como Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, indicó que si los ciudadanos lo piden podría haber una consulta sobre el tema aunque sugirió que “no nos metamos en eso, vamos mejor a ver hacia adelante. No es mi fuerte la venganza, quiero que la justicia vaya hacia adelante y lo mismo en el ejercicio del poder público”.

“Lo pasado, pasado”, expresó López Obrador en un diálogo con la comunidad del Hospital Rural Matamoros, e hizo hincapié en que si se presentan o si hay denuncias en contra de administraciones pasadas, “que se resuelvan, que no haya impunidad porque no vamos a ser tapadera de nadie”.

Vine a Torreón en avión de línea y de ahí en carretera. Ya no hay avión presidencial. Estamos vendiendo 73 aviones y helicópteros (…) un avión que no lo tiene ni Donald Trump. No sé porque no se anima él, ¡Se lo vendemos!. La próxima vez que hablé con él, se lo voy a ofrecer”, dijo.