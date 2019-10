Descarta AMLO bajar ritmo de trabajo tras accidente de reporteros

El presidente AMLO informó que no bajará el ritmo de trabajo tras el accidente ocurrido el pasado sábado donde 10 reporteros y camarógrafos salieron lesionados.

En el aeropuerto de Hermosillo, Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador se encontró con 6 de los reporteros y camarógrafos que se accidentaron este sábado en la carretera Navojoa-Ciudad Obregón mientras cubrían sus actividades.

Dijo que la presidencia asume su responsabilidad en este lamentable hecho.

Asumimos la responsabilidad y también dejar en libertad para los que no puedan cubrir los eventos porque no tengan posibilidad de hacerlo. Si es que no hay condiciones, que no se arriesguen y que busquemos la manera de que se informe a la población con otros medios, con otros mecanismos.”, informó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.