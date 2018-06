Descarrilamiento de tren deja un muerto en Kazajistán

Al menos una persona ha muerto y tres resultaron heridas al descarrilar seis vagones de un tren de pasajeros que hacía el trayecto Astaná-Almaty en la región kazaja meridional de Zhambyl.

“Un adolescente murió y tres personas resultaron heridas. Los pasajeros están siendo enviados en tren a la estación más cercana”, explicó Ruslan Imankulov, un responsable del ministerio kazajo de Situaciones de Emergencia.

“Nuestros empleados se dirigen ahora al lugar del accidente. Esto sucedió en el distrito de Shu, en la región de Zhambyl”, donde seis vagones del tren Baiterek descarrilaron y volcaron, explicó la fuente.

Unidades de rescate y equipo médico se han trasladado a la zona.

El primer alcalde adjunto de Orynbekov, el jefe del departamento de DSalud regional y el Departamento de Situaciones de Emergencia de Zhambyl volaron a la escena del accidente.

Según el Comité de Transporte del Ministerio de Desarrollo de Inversiones de Kazajistán, se ha establecido una comisión para investigar los motivos del descarrilamiento.

Descarrila tren de carga en Apizaco, Tlaxcala; no hay lesionados

El 30 de mayo pasado, cinco vagones de un tren, cargado con madera, descarrilaron la madrugada de este miércoles en una zona poblada en el municipio de Apizaco, Tlaxcala.

El accidente ocurrió alrededor de las tres de la mañana cuando el ferrocarril se dirigía a Veracruz.

“Yo me espante y pues no pensé que fuera a entrar. Gracias a dios no pasó nada. Sí porque en el día luego andan ahí la gente, los indocumentados y eso, pues sí es muy riesgoso”, explicó Rocío Vega, habitante de Veracruz.

Cinco vagones de más de 10 metros de longitud que transportaban desechos de madera salieron de las vías y volcaron.

“Existe el descarrilamiento de cinco vagones del tren. Presuntamente transportan o de lo que tenemos conocimiento traían pulpa de madera y se dirigían hacia Córdova, eso es lo que tenemos a Orizaba”, detalló Virgilio Báez Pérez, coordinador municipal de Apizaco

En el momento del descarrilamiento, se encontraban varios migrantes centroamericanos cerca de las vías que esperaban el paso del tren para poder abordarlo.

“Nada más un impacto, un ruido y como que un algo como pita un carro y ya y chocó, nosotros nada más estábamos esperando”, aseguró Amil, migrante hondureño.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil, Seguridad Pública y de la empresa Ferroviaria para realizar los trabajos y retirar los vagones volcados.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para conocer las causas del accidente

