Se desbordan hospitales COVID en la CDMX, decenas esperan ser ingresados

La tendencia al alza en las hospitalizaciones por COVID-19 en la Ciudad de México es constante desde hace 7 semanas. La noche del miércoles, el reporte del cierre fue 64 hospitalizados más por COVID-19.

En las áreas de Triage respiratorio de hospitales se ven cada vez más personas esperando el ingreso.

En la aplicación móvil CDMX para conocer la disponibilidad de camas se indicaba que el Hospital General de México era escasa, pero en el Centro Médico Siglo XXI, la disponibilidad era alta. Víctor, quien vive en la colonia Obrera, llevó a su hermano al Hospital General y tuvo dificultades para que lo recibieran.

“Que aquí no hay esa atención, que lo tenía que llevar a la otra puerta. No puede respirar”, destacó Víctor González, familiar de paciente.

En silla de ruedas, Rocío llevó a su esposo al Hospital de Especialidades del Centro Médico Siglo XXI y no lo querían recibir.

“¿No puede preguntarle al médico? O alguien que lo venga a checar. Que ahorita no están más que haciendo pruebas y que no se quedaría, yo quiero que lo chequen. Está saturando bajo. Me mandaron para acá”, afirmó Rocío.