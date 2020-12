Desbordamiento del río Palizada, en Campeche, inunda decenas de comunidades

En Campeche, más de 15 comunidades del sur de Estado siguen en el agua por el desbordamiento del río Palizada, una afluente del Usumacinta, inundaciones provocadas por las lluvias de hace un mes

Más de 2 mil personas y 500 casas de 15 comunidades continúan afectadas por el desbordamiento del río Palizada, al sur del Estado de Campeche.

A pesar del que río ya comenzó a descender se encuentra 44 centímetros por arriba de su nivel crítico que es de 5 metros con 20 centímetros, lo que mantiene aún bajo el agua a decenas de colonias y rancherías.

“Ante el fenómeno natural nadie está preparado, o sea ese es el detalle que ante el fenómeno natural. Lo importante es que ya ahorita, ya no hay entrada de agua, el pueblo ya no está entrando a las calles”, dijo Severo Hernández, afectado.

Don Humberto de 76 años de edad vive en la comunidad de Lagón Dulce donde el agua inundó decenas de viviendas.

“Porque aquí me resbalaba yo, me fui a pique y dormí en una silla tenía yo los pies, me levantaba al baño y me mojaba los pies”, señaló Humberto González Aguirre.

“Por eso es la humedad en todas las paredes y esto es lo que ocasiona enfermedades respiratorias en las personas”, refirió Severo Hernández, habitante.