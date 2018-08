Desborda Río Zula en Ocotlán, Jalisco; desalojan a 113 personas

El Río Zula, ubicado en el municipio de Ocotlán, en Jalisco, se desbordó y no es la primera vez que esto ocurre.

Desborda Río Zula en Ocotlán, Jalisco;

Sin embargo, en esta ocasión, las afectaciones son mayores que en otros años.

Al menos 850 hectáreas quedaron bajo el agua, 500 son tierras ejidales y el resto pertenece a pequeños propietarios.

Cincuenta fincas sufrieron daños, entra ellas, una pequeña bodega de maíz, propiedad de Jorge Villasano, el 50 por ciento de su cosecha quedó bajo el agua.

Yo me dedico a la agricultura, de la lluvia, yo aquí tenía maíz que necesito para mis animales, becerritos, puerquitos y eso, y pues desgraciadamente ya ahorita me quedé sin nada para darles de comer, hay años porque ha subido un metro más arriba del nivel que está ahorita”, dijo Jorge Villasano, vecino del lugar.

En total, 23 viviendas fueron desalojadas. 113 personas dejaron sus hogares para ser reubicadas en un albergue temporal o en otros lugares seguros.

Este es el caso de María Valencia Chávez, quien, durante el desborde del cauce, fue rescatada por los bomberos de Ocotlán y personal del Ejército mexicano.

Sí se salía el agua, pero, así como esta vez, no, sí se nos metía el agua poquito, pero se escurría, pero ahora sí definitivo sí nos agarró dormidos, me asusté al tiempo que me habló uno de los bomberos, me dijo que me bajara de la cama y que voy cayendo al agua, sí me asusté y ya le hablé a mi esposo”, relató María Valencia, vecina rescatada.