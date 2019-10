Familia de Michoacán pide ayuda para localizar a su hijo; Gobierno de Aureoles la ignora

Estela Aparicio, habitante de Huetamo, Tierra Caliente, en Michoacán, lleva siete meses buscando a su hijo desaparecido y ha solicitado la ayuda del gobernador Silvano Aureoles, aunque de nada ha servido.

Ante el nulo trabajo por parte del gobierno estatal, Estela ha buscado personalmente a su hijo.

El Gobierno del Estado no, no ha apoyado, así que nosotros solos hemos tenido que andar por todo donde nos dicen, ¿dónde están las autoridades?”, refirió la madre.

Edwin, de 16 años de edad, se fue a dormir a su habitación la noche del 29 de marzo. Al amanecer, él ya no estaba ahí.

Según las cámaras de seguridad del municipio, el joven salió de su casa durante la madrugada y caminó alrededor de 20 minutos hasta llegar a la Presidencia Municipal. En el trayecto atendió llamadas telefónicas en las que, amenazado, habría recibido instrucciones.

Se nos acercaron muchas personas ‘sabes qué, a mí me llamaron por teléfono también en la madrugada, me sacaron de mi casa y me dijeron `te vas ir a hospedar a un hotel en Altamirano, Guerrero, o en Coyuca, Guerrero’. Hasta que le sacan el dinero a su familia, los amenazan con hacerles daño a su familia”, detalló la señora Aparicio.

La desaparición de Edwin es una de las innumerables que se registran prácticamente todos los días en Michoacán.

El especialista en Gobernabilidad, Política Pública y Gobierno, e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán, afirma que es necesario que la gente sepa exigir para evitar que autoridades, como el Gobernador Silvano Aureoles, responda con un silbido.

No solamente quedé en esta cuestión que es dolorosa. Cuando yo me acerco a la autoridad no me da la solución, es más ni siquiera me quiere escuchar, se da la vuelta o chifla’. No deja de ser una situación bastante compleja e incómoda para todos estos michoacanos”, afirmó el coordinador Herrera.

Pedirles a las autoridades que nos ayuden a seguir insistiendo con el caso porque sentimos que se han olvidado. Siente uno que el Gobierno no le ayuda”, concluyó Estela Aparicio, madre de joven desaparecido.