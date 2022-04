Desaparecen 9 mujeres a diario en México, reconoce Segob

Nueve mujeres desaparecen a diario en México y 24 mil 600 esperan ser encontradas, revelaron comisionadas de Búsqueda de Personas y autoridades federales, en días que calificaron de dolorosos por el incremento de feminicidios en el país.

Durante el Segundo Encuentro de la Coordinación Nacional Técnica de Armonización y Aplicación del Protocolo Alba, en el estado de Morelos, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció la gravedad del problema, donde el rango de la desaparición de las mujeres oscila entre los 12 y 19 años, con un número significativo de niñas.

“Estamos enfrentando una gravísima situación de violencia contra las mujeres, ya no cabe el celo o la pereza institucional, más allá de que podamos tener visiones distintas de cómo enfrentar los distintos problemas de violencia e inseguridad en el país, este fenómeno nos exige al Gobierno federal, a los gobiernos de los estados y los municipios, a las fiscalías general y las fiscalías de los Estados y al Poder Judicial trabajar de manera conjunta. Este delito no hace distinción de partidos, no hace distinción de gobiernos, más aún cuando se registra la desaparición de 9 mujeres todos los días, como decía Brenda, y esto no puede postergarse”, refirió Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.