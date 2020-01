Desaparece CURP de cientos de mexicanos

Cientos de mexicanos reportaron que sus Claves Únicas de Registro de Población (CURP) desaparecieron del sistema de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Te recomendamos: Segob entrega las primeras CURP temporales a 111 migrantes

Este miércoles, la fila habitual en las oficinas del Registro Nacional de Población (Renapo), en la calle de Londres en el Centro de la Ciudad de México, se vio incrementada.

Estos son algunos casos de mexicanos que han sufrido la desaparición de su CURP.

“Ya llevamos 3 horas aquí parados y vengo arreglar mi CURP porque mira, me aparece que estoy inexistente, me aparece inexistente mi CURP y aquí tengo una copia de que el mes pasado lo pude sacar y ahorita me aparece inexistente, fui a Sor Juana a tramitar mis placas, no me lo aceptaron porque ya no es, no aparece”, dijo Concepción Hernández.

“No aparezco registrado en el CURP, en línea lo consulté porque estoy en proceso de trámite de cartilla, y al consultarlo no apareció nada me dice que no estoy registrado que soy inexistente”, comentó Axel Sánchez.

“Estuve tramitando mi pasaporte, y ahí es donde me doy cuenta que el CURP con el que estoy dada de alta ya no existe y más bien me generaron uno que está erróneo. Fue que me mandaron para acá para corregir eso”, explicó Ximena Morales.

Al respecto, el Renapo indicó que emitiría un boletín para informar a la población sobre lo acontecido en los últimos días, no obstante, hasta hoy, aún no se tiene ningún informe por parte de la institución.

Con información de G. Flores.

FJMM