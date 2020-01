Desalojan FES Aragón de la UNAM por presunta amenaza de bomba

Esta tarde, la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM desalojó de sus instalaciones a alumnos, personal docente y administrativo por una presunta amenaza de bomba.

Alrededor de las 17:00 horas a través de redes sociales la FES Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó en sus redes sociales que por motivos de seguridad debían desalojar el plantel.

“ATENCIÓN, la Facultad debe ser evacuada a la brevedad, no corro, no grito, no empujo. Por cuestiones de seguridad de todas las personas nos debemos retirar, se les mantendrá informados por este medio”.