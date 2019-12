Desalojan exposiciones del Museo del Policía

Por mandato judicial, la noche de este viernes, cargadores con el resguardo de policías capitalinos, desalojaron las salas que contenían las exposiciones Vampiros, Hombres Lobo y Asesinos Seriales, en las instalaciones del Museo del Policía.

He venido varias veces, la verdad es que me encanta muchísimo este tema, pasé hace rato y estaba abierto todavía”, dijo Rubén, vecino.

Tras cerrar la calle Victoria esquina con Revillagigedo en el Centro de la ciudad, en 40 minutos, los cargadores sacaron enseres domésticos, equipo de cómputo, mobiliario, maniquíes, máscaras y diversos artículos de las exposiciones.

Por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron 130 elementos, únicamente para reforzar – ¿Alguna persona que se opusiera al desalojo? – No, ninguna – ¿Quiénes estaban dentro del inmueble? – No había nadie, por parte de ellos, nadie”, comentó Juan Jaime Alvarado Bernal, subinspector de la SSC-CDMX.

Rubén vive en una vecindad cerca del Museo del Policía y asegura que visitó las exposiciones desalojadas por lo menos 15 veces.

– El Hitler, el nazi, este, el asesino de allá, no me acuerdo sus nombres, este estaba en la entrada principal y te ponía cuáles eran los asesinos y cuántos habían matado – ¿Esta vitrina dónde estaba? – Estaba entrando a la derecha y era una tienda, ahí era donde podías adquirir una de estas máscaras – ¿Venía mucha gente a las exposiciones? – No tanta, la verdad, estaba muy vacío”, agregó Rubén.