Desabasto de vacunas afecta a cuatro estados de la República

En los estados de Guerrero, Guanajuato, Querétaro y Durango existe un desabasto en el cuadro básico de vacunas, el gobierno Federal ya aprobó la adquisición de 3.8 millones de vacunas, pero estas podrían llegar hasta diciembre.

Te recomendamos: La Secretaría de Salud descarta brote de sarampión en México

Pues falta la SR que es la rubéola para a adultos, la hepatitis, nos falta también de tétanos y este pues sería la triple la que se pone a los niños de cuatro años también, nos faltaría la BCG que se pone a los recién nacidos entre otras”, comentó la doctora de un hospital.

A veces buscamos en el Seguro y a veces pues tampoco hay ahí y así andamos dando vueltas”, expresó Margarita Roldán, ciudadana guerrerense.

Yo desde la semana pasada que he estado yendo a algunas clínicas desde Juriquilla, Santa Rosa, Cañada y a otras más a las que he ido no he encontrado las vacunas para mi bebé que tiene cuatro meses”, argumentó Laura, ciudadana queretana.