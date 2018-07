Derrumbe provoca colapso de cinco viviendas y daña 22 en Tijuana

El derrumbe de un cerro provocó el colapso de cicno viviendas y afectaciones en 22 más en Tijuana, Baja California.

El deslave ocurrió en Paseo de los Literatos, en la colonia Reforma.

Derrumbe provoca colapso de cinco viviendas y afecta 22 más en Tijuana

Esto inició hace dos semanas, nada más que no habían querido avisar porque pensaban que no era tan grave, pero ya el día de hoy ya vieron que efectivamente sí es un riesgo latente”, señaló José Rito Portugal, director de Protección Civil Tijuana.

La casa de Imelda colapsó y también su salón de belleza.

No sé, a lo mejor no me ha caído el veinte, no puedo trabajar”, dijo Imelda González Corona, afectada por el derrumbe.