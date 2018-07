Derretimiento de glaciar provoca inundaciones en Pakistán

El derretimiento de un glaciar ha provocado deslaves e inundaciones en Ghizer, un distrito en el norte de Pakistán, dejando sumergidas decenas de viviendas y desplazando a cientos de personas, informaron funcionarios.

Las autoridades envían suministros a las aldeas afectadas, informó Mohammad Khalid, agente de la policía local.

Los habitantes de Ghizer, en donde una importante vialidad está inundada, están siendo desalojados, afirmaron las autoridades. Decenas de personas han tenido que buscar refugio en las montañas, en donde esperan recibir ayuda, informaron los residentes.

21 houses affected in Ishkoman Tehsil of District Ghizer, after massive glacial lake outburst flood. No loss of life reported. Residents were evacuated in advance by #CERT and dist. admin. #Ghizer #GilgitBaltistan #Pakistan #Disaster #GLOF pic.twitter.com/6dgRbR9Tli

También el viernes, dos personas murieron en la ciudad nororiental de Peshawar, cuando se desplomó un techo. Las lluvias también azotaron la ciudad oriental de Lahore.

Around 1500 people are stranded upstream of the blocked #Kurumbar River because of the #IshkomanGLOF in #Gilgit-Baltistan’s #Ghizer district. Urgent help is needed to help the people in distress. #Ishkoman pic.twitter.com/jnX3L2XzUA

— Noor­­ ­­­­Pamiri (@noorpamiri) 20 de julio de 2018