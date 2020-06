Derechos Humanos de Jalisco investiga ‘desaparición forzada’ de tres jóvenes

La Comisión de Derechos Humanos de Jalisco está investigando de oficio la desaparición de tres jóvenes, al considerarla como “desaparición forzada”.

Te recomendamos: Se evitó otro Ayotzinapa en Jalisco, asegura gobernador Enrique Alfaro

Al subirnos a la pick up, hubo comentario de ellos diciéndome que: ¿no que muy machito, no que no te subías? Eso les pasa por hacerla de pedo”. Me estuvieron todavía pegando arriba de la camioneta con las macanas”, dijo Humberto, uno de los jóvenes detenidos el 5 de junio.

Llegaron otras tres camionetas, con 15 sujetos, mujeres y hombres, todos vestidos de negro, algunos encapuchados”, narró Daniela.

Entre dos policías mujeres me cargaron y me aventaron a la camioneta”, señaló Nayeli, otra de las detenidas.