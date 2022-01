Derechohabientes del ISSSTE en Ermita pasan horas en busca de incapacidades por covid-19

Cientos de derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, muchos, la mayoría, contagiados de covid-19, pasaron horas afuera de la Unidad de Medicina Familiar Ermita Zaragoza pidiendo atención médica e incapacidades para evitar que les descuenten el día en sus trabajos.

Su empleador es el Estado, que tendría que ser el primero en facilitar que los contagiados se queden en sus casas por su bien y el de los demás.

Maricarmen Luna es maestra; llegó a las 5:30 de la mañana a formarse afuera de la clínica familiar Ermita Iztapalapa del ISSSTE. Busca obtener su licencia de trabajo luego de que este miércoles diera positivo a covid-19; desde el lunes que acudió a esta clínica presentó dolor de garganta.

“Mi primer diagnóstico fue infección en las vías respiratorias porque no presentaba temperatura ya y porque no presentaba dolor de cabeza”, compartió Maricarmen.

Aún con secuelas, Maricarmen presentó este jueves sus documentos para tramitar una incapacidad por 7 días, pero no le aceptaron las pruebas.

“Ya me regresaron, le digo que otra vez la burocracia. Tengo que regresar al laboratorio para que me pongan un sello original y tenga validez, como si uno viniera aquí por gusto”, dijo Maricarmen Luna.

“Estamos aquí desde las 3 de la mañana y es el momento en que no nos han resuelto nada”, comentó Manuel Alvarado, derechohabiente del ISSSTE.

Por cuarto día consecutivo el exterior de este hospital del ISSSTE se observó con multitudes. El miércoles se registró un intento de portazo por parte de derechohabientes que no alcanzaron turno para que les hicieran pruebas covid y les entregaran licencias laborales y aunque este jueves hubo más orden, los trámites fueron lentos.

“Ayer vine igual, pero me fui como a la 1 de la tarde porque se hizo mucho relajo. Yo desde ayer que me enteré que soy positivo me encerré. ahorita no me puedo encerrar puesto que no hay nadie más a quien le den la incapacidad”, expuso un trabajador de la SSCCDMX.

Víctor, empleado de Gobierno de la Ciudad de México dijo que lleva tres días tramitando su incapacidad.

“Desde temprano hemos estado aquí, por una u otra cosa nos regresan, esperemos que hoy ya sea el bueno”, señaló.

Los pacientes que hicieron fila desde la madrugada esperaban que las licencias laborales comenzaran a entregarse alrededor de las 10; sin embargo, trabajadores del ISSSTE informaron que este trámite se retrasaría por falta de personal.

Para tramitar una incapacidad por COVID, personal del hospital solicita a los derechohabientes su prueba positiva, último recibo de pago y credencial del INE.

“No nada más soy la única, creo que hay más de setenta y tantas personas positivas con covid, la contaminación que se está generando, no nada más es el riesgo que tenemos nosotros, si no los que están alrededor”, apuntó Gisell Alvarado, derechohabiente del ISSSTE.

Tras varias visitas a la clínica, Delfino Sandoval obtuvo la primera ficha para tramitar su incapacidad.

El viernes vine y me regresaron, el lunes vine y ya no alcancé, el martes también nada más daban y por eso se hacía la fila. Ahorita están atendiendo a más gente, sí es más fluido. Le dije a mi hija que me hiciera el favor y se vino a las 12:30 de la noche, fue la primerita”, comentó Delfino Sandoval, trabajador de la secretaría de Hacienda.

Comunicación Social del ISSSTE aseguró que daría a conocer un boletín para informar sobre la situación que guarda la emisión de las incapacidades. Por la tarde, el instituto emitió un comunicado en el que indicó que implementará un “segundo turno” en las clínicas que así lo requieran, sin especificar si se ocuparán de trámites de licencias médicas.

Con información de Raymundo Pérez Arellano, Francisco Santa Anna y Jorge Ulloa.

LLH