Depresión y estrés entre fuerzas armadas en México, ¿qué atención reciben?

Depresión, ansiedad y estrés postraumático son las secuelas que padecen las fuerzas armadas en México por el combate al crimen organizado, ¿qué atención reciben? Es un reportaje especial de Despierta con Loret.

Imágenes como estas son parte de lo que viven las fuerzas federales de México desde el año 2006, cuando se inició la llamada guerra contra el narco durante el gobierno de Felipe Calderón y que continuó con la actual administración de Enrique Peña Nieto.

¿Quién atiende los daños psicológicos de los elementos que se topan a diario con las organizaciones criminales?

A través de distintas solicitudes de información, Despierta preguntó a las principales instituciones de seguridad del Estado sobre la atención de trastornos de estrés post traumático, depresión y ansiedad en sus elementos. También sobre los tipos de terapia y medicamentos otorgados.

Desde el año 2006 a la fecha, a la Policía Federal han entrado 56 mil 275 nuevos elementos. Desde esa misma época, a la fecha, han muerto 376, 78 de ellos en Michoacán, 51 en Chihuahua, y 35 en el Estado de México.

La corporación asegura que cuenta con 27 psicólogos, pero ningún psiquiatra. Según su respuesta, la atención al personal está centrada en temas relacionados con depresión, estrés post traumático y manejo de duelo, aunque no especifica las técnicas ni los medicamentos.

La Policía Federal agrega que los terapeutas están capacitados para reducir los riesgos inminentes hacia la propia integridad de los elementos y de quienes se encuentran a su alrededor.

Un caso reciente de desequilibrio es el de José Juan, expolicía federal que en el Estado de México asfixió a sus dos hijas y acuchilló a su esposa para después mutilarlas.



Según el dictamen en psiquiatría, José Juan actuó en pleno juicio, pero en sus declaraciones aseguró que la orden de asesinar a su familia salía de voces de la televisión, la radio y la música.

Despierta entrevistó a un ex alto mando de la Policía Federal con una carrera de casi 30 años. Él sobrevivió a tres enfrentamientos, el más grave fue al enfrentar a un comando armado que acribilló a un grupo de personas en un mercado.

Yo resulto lesionado, bastante grave y me trasladan a una pequeña clínica en ese poblado y afortunadamente, pienso yo que fue circunstancial para mi forma de pensar, para mi salud mental, que llegó un viejito, un señor, a tocar la puerta. Yo estaba bastante alterado, vuelvo a tomar mi arma pensando que venían otra vez por mí a buscarme, para rematarme, y no, resulta que es un señor que me dijo: ‘señor vengo a darle las gracias’, las gracias ¿por qué? Porque usted me hizo justicia, ahí estaba mi niña de once años que estaba vendiendo aguas frescas, está muerta, esos desgraciados que la mataron, usted me hizo justicia señor, estoy muy agradecido”.