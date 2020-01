Depresión afecta principalmente a jóvenes y mujeres: expertos

Los jóvenes y las mujeres son los grupos principales afectados por la depresión, y esto se debe principalmente a factores biológicos, hormonales y psicosociales, coincidieron especialistas en el tema desde México.

En el marco del Día Mundial de la lucha contra la Depresión, que se conmemora este 13 de enero, la doctora Martha Ontiveros, titular del curso de especialización en psiquiatría del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, dijo que por cada hombre que sufre depresión hay dos mujeres con el padecimiento.

Esta diferencia, abundó, comienza a presentarse desde la adolescencia. Además, factores biológicos, hormonales y psicosociales favorecen la aparición de la depresión en el sexo femenino.

El abuso físico y sexual, así como el maltrato, que es más frecuente hacia las mujeres, también son factores de riesgo para este grupo.

La depresión, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un trastorno mental que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo.

Es la primera causa de discapacidad y contribuye a la carga mundial general de morbilidad, en el caso más extremo puede llevar al suicidio; y se calcula que cada año 800 mil personas a nivel mundial se suicidan.

Aunque la depresión es tratable y se puede prevenir, sigue existiendo un estigma alrededor de este padecimiento, lo que provoca que la gente que la sufre no esté diagnosticada y por consecuencia, no reciba un tratamiento.

Lourdes García Flores tardó más de cuatro años en acudir al psiquiatra. Uno de los motivos principales por el cual no recibía ayuda profesional era porque “no estaba loca”, confesó.

La mexicana, de 59 años, aseguró que por muchos años tuvo pensamientos fatalistas que le ocasionaban insomnio todas las noches, además de tristeza, irritabilidad y ganas de llorar.

“Pensé que yo me podía sanar sola, sin ayuda de algún doctor. Me negaba a ir al especialista porque siempre te dicen que el psiquiatra o el psicólogo son para los ‘locos’, pero por fortuna acudí y he mejorado mucho”, señaló García Flores.