En obra negra y con acabados inconclusos, entregan departamentos en Multifamiliar de Tlalpan

Las obras de reconstrucción del Multifamiliar de Tlalpan, que sufrió daños tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, siguen sin estar listas, incluso, se retrasarán un mes más.

En la mayoría, hay departamentos con puertas, ventanas y acabados inconclusos, y que sus áreas comunes siguen estando ocupadas por maquinaria, tierra, grava, varilla y pintura.

Se tenía prevista la entrega para el 31 de diciembre, pero durante un recorrido encabezado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, se informó que esto ocurrirá a más tardar el 31 de enero.

Se constató que de los 490 departamentos qué hay en los 10 edificios de la unidad, solo 167 han sido entregados.

Estas condiciones, que han prevalecido durante más de dos años, han hecho que quienes perdieron sus casas sigan viviendo en incertidumbre.

Más de dos años de una tragedia entrelazan 500 historias familiares. Algunas como la de Juan, que permanece en una tienda de campaña.

Los retrasos en la reconstrucción de un edificio y el reforzamiento de nueve más, han hecho que vecinos hayan regresado a casa pese a que las obras no han finalizado.

Estaban haciendo entrega literal de llaves, aun con obras en proceso, no solo en áreas comunes sino en tu departamento, no tienes tarja, no tienes boiler, no tienes closet”, explicó la vecina Jessica González.

A las empresas no les alcanzaron los más de 384 millones de pesos que les dieron para el reforzamiento de nueve edificios, de los cuales más de 334 millones fueron entregados directamente a los administradores desde el gobierno anterior.

Cuando quisieron poner unas vigas, que yo nunca vi, en tres ocasiones, reparando la losa. No pusieron otra losa, fue la misma. Se volvió a caer, con todo y pilotes, en dos ocasiones más”, reiteró Ignacio Melo, vecino del departamento 118, del Edificio 3C.