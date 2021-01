Departamento de Seguridad de EEUU pide a migrantes no cruzar la frontera

El Departamento de Seguridad de los Estados Unidos hizo un llamado a los migrantes a no “salir corriendo” para viajar a ese país, porque las leyes de migración de Estados Unidos siguen siendo las mismas, aun con el cambio en la presidencia.

Te recomendamos: Migrantes que solicitaron asilo a EEUU deberán esperar en México resolución de la Corte

A través de un audio, Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, recomendó no hacer caso a lo que digan los traficantes de personas, conocidos como “polleros” o “coyotes”.

“A los migrantes que están pensando viajar al norte, a los Estados Unidos, o que ya iniciaron el viaje, ahora no es el momento de salir corriendo a la frontera. Por ahora las leyes de migración de Estados Unidos no han cambiado. Por favor no crean lo que los polleros les puedan estar diciendo sobre la frontera”, indicó Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos.

Agregó que entienden que la gente que quiere intentar cruzar al país vecino puede estar padeciendo dificultades y sufrimiento, pero viajar ahora podría significar perder su dinero y contagiarse de COVID-19.

“Como estamos trabajando para implementar el nuevo enfoque de la administración Biden, este no es el momento de venir corriendo a la frontera, no pierdan su dinero, no aumenten el riesgo de contagiarse con el COVID-19 durante el viaje, no arriesgue su vida”, destacó Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos.