Denuncian varios casos de influyentismo para recibir vacuna COVID-19 en México

En México se han recibido denuncias sobre varios casos de influyentismo para recibir la vacuna contra el COVID-19.

Te recomendamos: Suman 3 millones de adultos mayores registrados para vacuna COVID-19 en México

Algunos lugares que han denunciado actos de influyentismo en la aplicación de la vacuna son la Ciudad de México, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Coahuila, Tamaulipas, Tabasco, Sinaloa y Morelos.

Un caso más de influyentismo se dio a conocer en Cuautla, Morelos.

‘Despierta’ recibió la denuncia de que un grupo de colados se vacunó contra el COVID-19 en la clínica Doctor Rafael Barba Ocampo del ISSSTE, de Cuautla, Morelos.

Las edades de los colados van desde los 17 años hasta los 74 años.

No pertenecen a ninguna de las áreas de atención a la Salud de la clínica localizada en el centro de Cuautla.

La vacuna Pfizer se aplicó a mediados de enero al personal de primera línea de la clínica donde se atienden casos COVID-19 de la región oriente del estado de Morelos.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los responsables de haber colado usaron el nombre de ‘Provac’ para meter a la lista a familiares y conocidos.

Arturo Vázquez, jefe de Servicios Enfocados a la Administración ISSSTE Morelos, comentó: “Se colaron por órdenes de una persona, desconozco el nombre, en eso está la aclaración, permitió que familiares y que gente que no estaba en primera línea, médicos, se vacunaran, sin autorización”.

Arturo Vázquez, titular de Servicios de Administración del ISSSTE en Morelos, informó que fueron suspendidos cuatro empleados de la institución y sigue la investigación sobre más involucrados.

En otro caso, en la Ciudad de México, Benigno Martínez fue acusado de haberse colado a la vacunación contra el COVID-19, junto con su hija, Diana Martínez, aprovechando su cargo de Delegado Sindical de Trabajadores del DF.

Benigno Martínez, delegado sindical SUTGDF, acusado de colarse, señaló: “Debo de aclarar que efectivamente yo no me metí, yo no me colé, no hubo ningún moche, como ellos repiten y tampoco influyentismo”.

Mostró las identificaciones que los acreditan como empleados del Hospital General de Iztapalapa, él como laboratorista y ella como responsable de atención al público.

La Contraloría de la Ciudad de México inició una investigación para determinar si incurrieron en alguna responsabilidad.

En el Estado de México, tres funcionarios también fueron acusados de vacunarse, sin ser personal de primera línea contra el COVID-19, por lo que la Comisión Estatal inició una investigación en su contra, el doctor José Rogel Romero, exdirector del Hospital Adolfo López Mateos, el excoordinador del Instituto de Salud, Carlos Arantza Doniz y su asesor Fernando Gil.

Víctor Delgado, primer visitador general de la Comisión de Derechos Humanos Estado de México, dijo: “Donde se presume la vulneración del derecho humano a la salud, y el derecho a la accesibilidad de servicios de salud. Ya se solicitaron los informes respectivos al secretario de salud”.

Por la vacunación de colados en Cuautla, Morelos, se presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control del ISSSTE y se anunció que se presentará otra denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Con información de Guillermo López Portillo

LSH