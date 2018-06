Denuncian robo de burros en África para satisfacer demanda de remedio casero en China

Muchas personas en África buscan satisfacer el insaciable apetito chino de una gelatina hecha con pieles de burro que supuestamente es benéfica para la salud.

Los animales de carga de los que dependen muchos africanos para trabajar y transportar cargas pesadas, están siendo robados para ser sacrificados.

En una ciudad del este de Kenia, donde se produce la mayor parte de la gelatina “ejiao”, hay carteles publicitarios que pregonan los supuestos poderes curativos del alimento. Una de las frases que aparecen es: “Come ejiao para una larga vida, perder peso y tener más energía”.

This inocuous little black bar is a prized, but bloody, #TCM product called ‘ejiao’ made from #donkeyskin. A savage network has sprung up around #Africa & #China to abduct, beat, kill & skin donkeys for ejiao. I wonder if a sinister syndicate lies behind this polished veneer… pic.twitter.com/rwKXF7F5Gz — Sam Inglis (@the_ice_man_24) 9 de junio de 2018

El “ejiao” es un remedio natural chino muy cotizado que se usa como un tónico de la sangre para curar a las personas con escasez de glóbulos rojos. Las mujeres lo utilizan incluso contra el envejecimiento. El problema es que se fabrica con gelatina de piel de burro y la demanda china de estos animales se está haciendo insostenible. Para hacer frente a la demanda, países africanos como Malí, Níger o Burkina Faso está matando a sus burros para exportarlos al gigante asiático.

🔊 Simon Pope, our Rapid Response and Campaigns Manager, spoke to BBC World Service last night after Chinese health officials advised that Ejiao is ‘not worth buying’. Full story ➡ https://t.co/JwJsCHwQQ5 pic.twitter.com/4TcWf3CfgW — The Donkey Sanctuary (@DonkeySanctuary) 21 de febrero de 2018

La población de burros de Kenia ha disminuido en los últimos nueve años en un tercio, de 1.8 a 1.2 millones. Y la tasa actual de sacrificios amenaza la población del animal.

En Níger, alrededor de 80 mil burros habían sido exportados en 2015 frente a los 27 mil del año anterior. Una cifra escandalosa que ha forzado al país africano a prohibir la exportación y matanzas, tanto de mulas como de burros.

Our trip to the ‘Health Expo 2018’ was full of concerning products, but I think #donkeyskin-based #TCM ‘ejiao’ hint at the most terrifying emerging #wildlife crisis. The trader told us “donkey skin is very rich in… Ughh… An ingredient which enriches blood.” Stay alert! pic.twitter.com/jwdgvvZGc4 — Sam Inglis (@the_ice_man_24) 9 de junio de 2018

Autoridades chinas de salud aseguran que el consumo de “ejiao” no beneficia la salud de las personas y pidió a la población evitar la compra de esos productos.

