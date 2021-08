Denuncian riesgo para arrecifes por ampliación de complejo turístico en Quintana Roo

En Quintana Roo, grupos ambientalistas y habitantes del municipio de solidaridad denuncian la construcción de obras para la ampliación de un complejo turístico sobre una zona federal marítima terrestre, sin estudios de impacto ambiental ni los permisos correspondientes que arriesga la zona de arrecifes.

Colonos del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, denuncian que en el desarrollo turístico residencial “Puerto Aventuras” se está rellenando con piedras y arena una zona de arrecifes y corales para crear un muelle y una playa artificial privada para el Hotel Dreams, sin contar con permisos de manifestación de impacto ambiental.

La bahía “Chan yu yum” del Caribe mexicano pertenece a la zona federal marítima terrestre (Zofemat), que es la franja de tierra que se extiende a lo largo de las costas y es considerada por la ley como un bien público.

Para la reapertura del Hotel Dreams, programada para el próximo primero de septiembre, partieron la bahía en dos.

Se solicitó información y entrevista al Hotel Dreams pero no hubo respuesta. Sobre las obras en el inmueble, se le preguntó al director y apoderado legal del fideicomiso del desarrollo turístico de Puerto Aventuras, Román Rivera Torres y esto respondió.

“Era una escollera que se destruyó, si alguien está haciendo esa obra para retener arena, sembrar palmeras y que no haya sargazo, ¿cómo lo veo?, lo veo precioso. ¿Y no necesitaban los permisos solicitarlos a Profepa o a Semarnat? Profepa o Semarnat, mira, yo le pediría permiso a mi papá y a mi mamá, porque Profepa y Semarnat no están trabajando y no tienen gasolina para venir a ver las obras”, señaló Román Rivera Torres, Desarrollador Puerto Aventuras, Quintana Roo.

“Hay empresarios que son voraces, y que no hay respeto conforme a la norma ambiental, porque no es posible que la Semarnat, que la Profepa tenga solamente 4 inspectores para todo el Estado”, refirió Gerardo Solís, activista Ambiental Quintana Roo.