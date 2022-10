Denuncian mercado negro para ingresar carne y animales de contrabando desde Centroamérica a Chiapas

En el municipio de Las Margaritas, Chiapas, fueron dadas de alta las 20 personas que fueron hospitalizadas la noche del miércoles, debido a una supuesta intoxicación con clembuterol, en la comida que se sirvió en un festejo, y que provocó la muerte de una mujer de 70 años de edad.

Las veinte de personas que fueron hospitalizadas tras la fiesta que ofreció la familia de la señora Lilia López López, en la cabecera municipal de Las Margaritas, Chiapas, fueron dadas de alta el fin de semana del hospital general “María Ignacia Gandulfo” de Comitán, adonde llegaron la noche del miércoles.

Se trata de trece mujeres y siete hombres, la mitad, adultos mayores. La mujer festejada, única fallecida debido al agravamiento de un cuadro diarréico, fue sepultada en privado.

La Secretaría de Salud de Chiapas informó el viernes que tomaba muestras de alimentos ingeridos en el festejo para determinar si están contaminados.

En esta región fronteriza de Chiapas ingresan de contrabando, cientos de toneladas de carne, animales y alimentos, sin ningún tipo de revisión fitosanitaria, desde Centroamérica.

Los productores locales han denunciado por años que en las uniones ganaderas regionales existe un mercado negro de los llamados aretes de identificación para las reses, que venden entre 300 y 500 pesos cada uno a los traficantes de ganado que ingresa de Guatemala.

“Fui a las oficinas de SINIGA para solicitar mis aretes. Me dicen que no puedo solicitar aretes porque ya había retirado aretes. Aquí me falsificaron tanto mi firma, donde yo recibí esos aretes y mire la fecha: Me sacaron en total: 679 aretes en menos de dos meses”, denunció Domitila Damas, pequeña productora ganadera, Palenque, Chiapas.