Denuncian más casos de menores desaparecidos en Jalisco; familiares afirman que policías los entregan a criminales

Tras el rescate de ocho personas retenidas en una finca de Chapala, Jalisco, ocurrido la semana pasada, familiares de otros desaparecidos tomaron valor para denunciar públicamente sus casos que tienen un elemento en común. Se trata de jóvenes adolescentes, muchos de ellos menores de edad, por quienes nunca se pide rescate.

Venían amistades mías y me decían: “mira, Gris, es que se están llevando muchos muchachitos, no nomás aquí de Chapala”. O sea, en redes vemos como de 16, 17”, explicó Griselda Ramos, madre de desaparecido en Chapala, Jalisco.

Gabriel Ángel y Alexander Rosas, ambos de 16 años de edad, fueron levantados a finales del año pasado en Chapala, Jalisco, época en la que, indican las familias, arreciaron las desapariciones, en particular de jóvenes. A Gabriel se lo llevaron a pasos de su casa, su caso se denunció en la Fiscalía estatal.

Esta situación sigue y sigue, no puede ser, son niños. Esos niños, ¿qué, qué daño pueden hacer?”, exclamó Gabriel Ángel, padre de desaparecido, en Chapala, Jalisco.

Alexander, quien limpiaba transporte público, desapareció, junto con tres amigos más, entre ellos Luis Pérez y Héctor Bueno, de 16 y 20 años, en las inmediaciones del Soriana. Luis se comunicó con su mamá por teléfono días después.

Son jóvenes los que están desaparecidos, jóvenes entre 20 y 35 años. La gente del Ministerio Público no ha implementado las acciones de búsqueda”, refirió Juan Carlos Benítez, de la Comisión de Derechos Humanos, Jalisco.

Las familias denuncian que, de los más de 100 desaparecidos en el último año, en ningún caso se pidió rescate. Aseguran que se trata de reclutamientos masivos de jóvenes ante el intento de grupos del crimen de disputar la plaza al Cártel Jalisco Nueva Generación, en municipios como Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillos, El Salto, Tonalá o Tlajomulco, de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Llegaron de trabajar a su domicilio y ahí afuera de su casa ya no se sabe nada de ellos. Parece que la tierra se los tragó”, dijo Estefani Fernández.

Humberto Baraja, de 17 años, y José Tavarez, también menor, y su papá, Alfonso Tavarez, desaparecieron sin dejar rastro. Las familias acusan que los mismos policías municipales entregan los jóvenes a criminales.

Yo hablé con el licenciado, y yo le dije: “licenciado, van siete meses y ¿ustedes no han visto cámaras? son muchos meses ya, son mucho, ya no puedo, en verdad, hay veces que ya no sé cómo sigo de pie”, dijo una de las madres.