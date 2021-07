Denuncian entregan de sobornos para apropiarse de tierras en Sierra de San Miguelito, SLP

En San Luis Potosí, comuneros y activistas ambientales de la Sierra de San Miguelito, aseguran y documentan que un grupo de empresarios pretende hacerse de tierras comunales para construir desarrollos inmobiliarios, otorgando supuestos sobornos.

Te recomendamos: Video: Jefe de la Policía entra por la fuerza a una casa y golpea a una mujer en Ciudad Valles, SLP

“Aquí estamos en la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos, Tierra Blanca y San Miguelito. Estamos luchando porque los empresarios, no nos quiten estas partes naturales que son de la comunidad”, Tomás Jasso Menchaca, Comunero San Juan de Guadalupe, San Luis Potosí.

La Sierra de San Miguelito es un área natural de conservación ecológica y de recarga de acuíferos protegida desde 1993 por autoridades de San Luis Potosí; ahí están ubicadas 14 mil 800 hectáreas que pertenecen a 335 comuneros de San Juan de Guadalupe.

Desde 2003 y 2012, las autoridades ratificaron que esas áreas son no urbanizables, y no puede constituirse ningún desarrollo habitacional, el pasado 4 de junio, la SEMARNAT autorizó que mil 805 hectáreas se excluyan del proyecto de declaratoria de área natural protegida federal, para construir un desarrollo inmobiliario de lujo.

Otras 5 mil 347 hectáreas se destinarían como área de amortiguamiento, con asentamientos humanos y área de ecoturismo.

En febrero pasado, la secretaria María Luisa Albores, hizo el compromiso público de proteger la Sierra de San Miguelito.

Entre los empresarios dueños del desarrollo “Cañadas” están Carlos “El Chato” López Medina y Alejandro Tamayo Ibarra, ambos dueños de fraccionamientos y plazas comerciales en todo el país; así como el hijo del exgobernador panista Marcelo de los Santos.

“La comunidad es la que tiene que ponerse de acuerdo con la autoridad federal y la autoridad estatal para poder definir dónde empieza y dónde termina el área natural protegida. Si la autoridad dice que ahí no cabe un desarrollo, nosotros tenemos más que acatar la palabra y la ley. Y nosotros como empresarios estamos tomando un riesgo, en el momento que el gobierno federal o estatal diga no, bueno, nosotros tendremos que asumir nuestras pérdidas y punto”, Carlos “El Chato” López Medina, Empresario San Luis Potosí.

En 2009, López Medina y el entonces comisario Aniceto Jasso Bravo pactaron la entrega de mil 600 hectáreas a cambio de un préstamo de 82 mdp. En 2012, Tamayo Ibarra y otro comisario, Margarito Jasso Menchaca, pactaron la entrega de esas mismas tierras, tras firmar un convenio de 50 mdp.

Tiempo después, los empresarios se asociaron y prometieron a quienes apoyan el proyecto pagarles 50 mil pesos mensuales, durante 20 años. Diez años más tarde, los comuneros sostienen que sólo les han entregado 300 mil pesos.

En este video se observa cómo los empresarios han buscado sobornar a miembros del comisariado para obtener constancias firmadas a favor de su proyecto.

“ ¿Cómo está? A todo dar. No pues todo bien. Son los once varos. Qué le iba a comentar, pero si mídamelos, pero si usted me tiene las constancias los primeros diez días de enero, yo le doy luego, luego su billete. Si mire, ahorita el detalle es que tenemos este pedo de la asamblea”, Video donde están entregando dinero al presidente del Consejo de Vigilancia del Comisariado de Bienes Comunales, Alejandro Dávalos Jasso

“Nosotros le entregamos al comisariado ejidal el dinero, nosotros llevamos diez años de trato con ellos y lo que tengan que denunciar que denuncien, si ellos están pensando que nosotros estamos sobornando que denuncien”, Carlos “El Chato” López Medina, Empresario San Luis Potosí.