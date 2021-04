Denuncian despidos en ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, por no apoyar a candidato

Extrabajadores del ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, aseguran que fueron despedidos de la administración municipal que encabeza la panista Maki Ortiz por no apoyar la candidatura de su hijo, quien busca ocupar el mismo cargo, pero por Morena.

Por su parte, Luis Salazar, exempleado del ayuntamiento, dijo: “En donde yo trabajo o el gobierno que estaba trabajando es de extracción panista. La presidenta municipal postuló o hizo todo lo posible, consiguieron la candidatura de su hijo a la alcaldía de Reynosa por el partido Morena. Es donde existe el choque. El director de participación social me dice que por instrucciones de la alcaldesa yo ya no encajo y que pidieron mi baja”.

Los trabajadores despedidos presentaron una denuncia en la fiscalía del estado por probables delitos electorales, la cual ratificaron el 21 de abril pasado.

En la querella señalan al director de enlace social del ayuntamiento, Roberto Rodríguez, de ordenarles compartir información desde la estructura del ayuntamiento y enviar evidencias que su gente apoyaba a Carlos Peña. Por no hacerlo fueron despedidos.

“En el grupo de trabajo que teníamos nuestras instrucciones de trabajo ahí nos exigían que compartiéramos más porque era muy poco los que estaban dando like, que metiéramos presión a nuestra gente”, dijo Blanca Hernández, exempleada del ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas.

Por su parte, Guadalupe Moreno, exempleada del ayuntamiento, acotó:

“La que suscribe Guadalupe Moreno Sánchez, que venía desempeñando como coordinadora de enlace social dependiendo de la Secretaría de Desarrollo Social presento mi renuncia voluntaria”.

Guadalupe lee parte de la carta de renuncia que dice ella no escribió. Asegura que la redactaron en el ayuntamiento e incluso se la llevaron a su casa para que la firmara.

“Vino el chofer del licenciado Roberto y me la trajo aquí a mi casa. No fui ni a presidencia, aquí me la trajeron”.