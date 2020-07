Denuncian cobros indebidos en aduanas de San Luis Río Colorado, Sonora

El pasado 7 de julio, Ricardo Beltrán, mexicano que reside en San Luis, Arizona, cruzó por el puente fronterizo San Luis Río Colorado, Sonora, para atender su rancho y fue detenido por agentes, llevaba tres rollos de cordón de plástico, con un costo de 35 dólares.

Denunció que los agentes aduanales le pidieron una “mordida” de 20 dólares y al negarse, lo multaron con mil 218 pesos. La franquicia de ingresos del SAT permite ingresar mercancía hasta por 500 dólares. Además, le cobraron 6 mil 220 pesos por usar su teléfono para denunciar el presunto abuso y corrupción de los agentes aduanales.

“El ciudadanos ingresó por un carril no autorizado para no poder declarar, se le sometió al reconocimiento aduanero y traía cerveza y algunas otras partes escondidas”, señaló Alejandro Aguirre, administrador de la aduana del SAT.

Beltrán sostuvo que los agentes aduanales, bajo la dirección de Alejandro Aguirre Ruiz, cobran entre 200 y 500 dólares, para cruzar de manera ilegal vehículos americanos, lanchas y maquinaria a México.

“Si algo me llega a pasar y él me amenazó que me iba a pesar”, insistió Ricardo.

“Todo el tiempo que viene uno a México, óyeme no se me hace justo, me cobraron 50 dólares, 200 pesos por una lavadora”, reiteró Adriana Valtierra.