Familiares denuncian abusos y corrupción en penal de Cuautitlán

A dos días de la explosión que permitió la fuga de dos internos del Centro Penitenciario de Cuautitlán México, en Estado de México, familiares denuncian irregularidades al interior del penal; la principal es la sobrepoblación.

Norma, familiar de uno de los internos, dijo que “el penal está muy chiquito, están todos amontonados… no hay camas, se amarran a las rejas, se duermen parados, luego los mandan a dormir a los baños. La verdad, esta cosa está muy horrible”.

Otra de los familiares, de manera anónima mencionó que en cada dormitorio hay entre 150 y 200 personas, los reos “decían que estaban a 37 grados, ya no se soportaban, porque no hay agua, no hay comida adentro, toda se las tiraron… Decían que hasta cinco personas estaban durmiendo en una sola cama”.

El Penal fue creado para albergar a 400 personas y actualmente concentra a mil 309.

Otra queja recurrente es la falta de higiene en el espacio físico y en la preparación de los alimentos.

“Alguna vez, a mí me tocó ver una charola donde todavía en los frijoles, en las lentejas se movía lo que no se había cocido… Hemos visto gusanos, cucarachas, hay ratas”, afirmó la familiar de algún interno.

Además, los familiares de los internos denunciaron posibles actos de corrupción por parte de custodios.

Manuel Palma Rangel, subsecretario de Control Penitenciario del Estado de México, informó que en esa entidad están en marcha “los 44 protocolos de ley. Uno de ellos es, precisamente, en el área de ingresos… para que nuestros compañeros, disminuyendo la discrecionalidad y de acuerdo a consignas muy claras, revisen lo que esté entrando en el centro, para disminuir los actos de corrupción y para respetar los derechos humanos… A lo largo del año, hemos tenido que presentar al Ministerio Público a algunos familiares… Tenemos muchos casos… por lo regular solemos decomisar droga”.

En la torre 2 de Juzgados Penales de Cuautitlán, aún se realizan peritajes por parte de la Fiscalía General del Estado de México.

Autoridades penitenciarias no tienen programados traslados de la cárcel de Cuautitlán a otros penales y señalaron que en breve se dará a conocer el municipio donde una nueva cárcel será construida para despresurizar los 22 penales estatales existentes.

En tanto, aún no hay pista de los dos internos fugados del Centro Penitenciario de Cuautitlán México, tras una explosión.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México informó que aún no hay pista de Óscar Galindo González y José Ángel Ortega Esteban, los internos fugados el pasado domingo.

Con información de Elizabeth Mávil.

RMT