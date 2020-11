Denuncian a policías que dispararon contra manifestantes en Cancún

A dos días de que policías del Mando Único y de la Policía Municipal de Cancún, reprimieron una manifestación feminista a disparos, este miércoles se presentaron las primeras 5 denuncias ante la Fiscalía General de Quintana Roo.

Las denuncias fueron hechas por reporteros y ciudadanos que resultaron heridos durante la movilización, por los delitos de privación ilegal de la libertad, tortura, amenazas, lesiones por arma de fuego y abuso de autoridad.

“Acabo de interponer una denuncia por lesiones, abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad, tortura, amenazas. Lo que resulte y robo a mano armada”, refirió Julián Ramírez, testimonio.

“Por eso mi dedo está morado, porque fue cuando me dieron el toletazo. Llegó directo con la toleta, me pegó con la toleta, me tiré el celular y me lastimó y quedo en shock”, dijo Seleni Drogo, testimonio.